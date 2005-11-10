Bournemouth, Scott al centro del mercato: si muovono 4 big. E ll Chelsea prepara l'offerta

Grande protagonista con la maglia del Bournemouth nelle ultime stagioni, in cui ha collezionato 95 presenze segnando sette reti, il centrocampista Alex Scott si candida a diventare uno degli uomini mercato già a gennaio assieme al compagno di squadra Junior Kroupi.

Le big si muovono per Scott: Chelsea in vantaggio

Il classe 2003 infatti è finito nel mirino di diversi top club sia in Inghilterra sia in giro per l’Europa. Sulle tracce del nazionale inglese infatti ci sarebbero Real Madrid e Milan oltre a Liverpool e Chelsea, con quest’ultimo club che – secondo quanto riferito dai media inglesi – sarebbe il favorito per assicurarsene le prestazioni. I londinesi infatti sarebbero pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il cartellino di Scott, una cifra che difficilmente il Bournemouth potrà rifiutare.