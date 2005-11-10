I soldi spesi accartocciano i giocatori della Juventus. Chi arriva in prestito fa (quasi) sempre bene

Come mai i giocatori strapagati dalla Juventus rischiano sempre di essere un problema? Probabilmente la questione soldi è particolarmente sensibile e suscettibile per i colori bianconeri. Per intenderci: nel corso degli ultimi anni sono arrivati Douglas Luiz (51), Koopmeiners (60), Gonzalez (38), Openda (46) e tutti quanti hanno fatto male se non malissimo. In più c'è Jonathan David, a parametro zero ma con un bonus alla firma importante (12 milioni) e un ingaggio anche maggiore (12 lordi all'anno per cinque stagioni).

Lo schema della pressione

La realtà è che la Juventus non vince Scudetti dal 2020 e, almeno fino all'arrivo di Cristiano Ronaldo, aveva tenuto una gestione virtuosa dei conti, anche degli ingaggi. Da lì in poi sono esplosi, mentre il fatturato è sempre lo stesso. È chiaro che se paghi Vlahovic circa 86 milioni - fra fisso e bonus - è deputato a fare la differenza. E appena finisce la luna di miele, anzi, il periodo di prova, non è possibile risolvere il contratto.

Vicario e il caso Kalulu

Il migliore acquisto di questo inizio di campionato è senz'altro Guglielmo Vicario, arrivato gratuitamente e che ha un diritto di riscatto da 8 milioni più 2 di bonus. Nel 2024 era stato Kalulu, 3 milioni più 13 di diritto non obbligatorio - quasi un regalo da parte del Milan. Mentre nel 2025 è stato quasi un disastro: paradossalmente non era arrivato nessuno se non a titolo (già) definitivo.