Sommer difende Josep Martinez: "Non sono d'accordo con i giudizi, all'Inter sta facendo bene"

Alla vigilia della sfida contro la sua ex squadra, Yann Sommer prende le difese di Josep Martinez. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo svizzero respinge le critiche ricevute dal portiere nerazzurro dopo alcuni errori: "Non ha bisogno dei miei consigli. È un ottimo portiere, con potenziale, e poi un bravissimo ragazzo: avevamo un gran bel rapporto a Milano. Ho visto alcune partite e non sono d'accordo con i giudizi: sta facendo bene, ma giocare nell'Inter è difficile, c'è tanta pressione. Io sono felice che abbia questa possibilità e che sia andato in nazionale: lo meritava, l'Inter ha investito su di lui".

Sommer non pensa al ritiro: "Perché dovrei smettere?"

A 37 anni, Sommer continua invece a sentirsi pienamente competitivo e non fissa una scadenza alla propria carriera. Il passaggio al Bruges gli ha regalato una nuova esperienza e soprattutto nuovi stimoli: "Mi sento bene e ho ancora una grandissima motivazione. Voglio migliorare, allenarmi, dare tutto. Finché sarà così, continuerò. E poi amo giocare in porta: perché dovrei pensare di smettere?". Nessun rimpianto, dunque, per la scelta di lasciare l'Inter in estate: una separazione condivisa con il club che gli ha permesso di aprire un nuovo capitolo senza perdere la voglia di competere ai massimi livelli.