Sommer scherza: "Calhanoglu calciava sempre contro gli altri portieri, non so come fermarlo..."

Ai microfoni della UEFA, il portiere del Club Brugge Yann Sommer ha parlato della sfida di questa sera contro l'Inter: "Sensazioni belle, speciali. Uno stadio bellissimo, ricordo i miei primi momenti qua tre anni e mezzo fa. Un posto speciale che domani avrà un'atmosfera speciale, non vedo l'ora di giocare questa gara".

Lei conosce bene l'Inter, questo aiuterà...

"Hanno tantissima qualità, certo li conosco bene, sarà interessante, ma sono molto concentrato sulla nostra prestazione. Magari conosco meglio qualche movimento, ma sarà una partita nuova in una nuova situazione".

Però saprà come fermare le punizioni di Calhanoglu...

"Non so, le ha sempre calciate contro gli altri portieri… (ride, ndr). Certamente conosco la sua qualità e la qualità della squadra, un grande club con giocatori forti in ogni reparto. Avremo bisogno di una grande serata per avere un bel risultato".

L'Inter potrebbe sottovalutarvi?

"Non saprei ma non credo, ci ho giocato e so che prendono ogni gara sul serio. Noi comunque abbiamo le nostre qualità e vogliamo fare una grande partita".

Un punto andrebbe bene?

"L'obiettivo è sempre vincere, sempre".