L’Inter ritrova Sommer da avversario, ma non è ancora uscita da quella fase

Pronti via, un volto noto. Nel Club Brugge che questa sera sfida l’Inter a San Siro c’è Yann Sommer tra i pali. Il portiere dell’ultima finale di Champions League e di due scudetti, ma anche un giocatore estremamente discusso nell’ultima stagione per qualche passaggio a vuoto. Dubbi che hanno aperto le porte a un avvicendamento, con il nerazzurro, per lui, ancora nel presente, mentre i milanesi hanno dato fiducia a Josep Martinez, già suo secondo alla corte di Cristian Chivu.

Ma i dubbi restano

Le prime uscite del portiere spagnolo, che non era riuscito a sfilare i guantoni da titolare a Sommer, hanno alimentato nuove perplessità. Sempre rintuzzate da Cristian Chivu e, va detto, anche dall’ex Genoa: a un paio di incertezze fanno da contraltare alcune grandi parate. La conferma che le qualità ci sono, ma forse manca ancora la continuità.

La questione, ora che torna la Champions League, si pone più che mai. Se a livello domestico l’Inter ha tutto quello che serve per vincere anche senza avere il miglior portiere del campionato, a livello internazionale la musica cambia: le due finali, l’Inter le ha raggiunte anche trascinata dai suoi portieri, Onana l’una e Sommer l’altra. Per ora, in questo senso, Martinez non ha ancora dato garanzie.