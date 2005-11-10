Sommer batte l'Inter con il Club Brugge, poi annuncia: "Io e Alina ci separiamo dopo 7 anni"

Yann Sommer è stato tra i protagonisti della vittoria per 4-3 del Club Brugge a San Siro contro la "sua" Inter, ma all'indomani del match di Champions i suoi pensieri sono stati dedicati a qualcos'altro. Lo svizzero ha pubblicato un post con un comunicato, nel quale ha annunciato la separazione dalla moglie Alina Schneider.

Il post di Sommer

"Dopo sette anni di matrimonio, Alina e io abbiamo deciso di separarci all'inizio di quest'anno. Abbiamo preso questa decisione dopo un'attenta riflessione e di comune accordo. Guardiamo al tempo trascorso insieme con rispetto e gratitudine. Le nostre due figlie continueranno per sempre a unirci. La loro felicità e il loro benessere rimangono la nostra priorità assoluta.

Per rispetto nei confronti della nostra famiglia, chiediamo gentilmente di comprendere che non risponderemo ad altre domande riguardanti la nostra separazione. Apprezziamo sinceramente la vostra comprensione e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento".