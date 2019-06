Spal e Atalanta, affari insieme: da Berisha a Barrow

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Nuova Ferrara esamina l'ottimo rapporto fra Atalanta e SPAL, con i nerazzurri che vogliono chiudere presto l'approdo di Manuel Lazzari. Tante le carte a disposizione, da Marco Sportiello a Etrit Berisha per la porta, Arkadiusz reca per la fascia sinistra - Fares è in partenza - e davanti i nomi di Cornelius e Musa Barrow.