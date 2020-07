SPAL-Milan, formazioni ufficiali: Pioli rilancia Paquetá. Di Biagio cambia 8/11

Di seguito le formazioni ufficiali di SPAL-Milan. Tre cambi per Stefano Pioli, che rilancia Gabbia dal 1' facendo rifiatare Kjaer e dà una chance a Paquetá, positivo nel finale della gara contro la Roma. Il brasiliano prende il posto di Bonaventura. Calabria, infine, ha la meglio su Conti. Diversi cambi per Di Biagio, rispetto all'ultima partita contro il Napoli. Il tecnico rilancia Floccari, 38 anni, al fianco di Petagna. Centrocampo rivoluzionato con 4 volti nuovi su 4 e anche la linea difensiva presenta molte novità con le uniche conferme di Letica fra i pali e Vicari al centro.

SPAL (4-3-1-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomovic; Dabo, Valdifiori, D'Alessandro; Valoti; Petagna, Floccari. A disp.: Thiam, Meneghetti, Cionek, Fares, Salamon, Missiroli, Murgia, Tunjov, Strefezza, Castro, Cerri, Mendoza. All. Di Biagio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Rebic. A disp.: Begovic, Donnarumma A., Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Krunic, Leao, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maldini. All. Pioli.

ARBITRO: Mariani di Aprilia

ASSISTENTI: Costanzo e Vecchi

IV UOMO: Fourneau

VAR: Pairetto

AVAR: Mondin

