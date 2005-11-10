Spalletti il 'rilancia-carriere': dopo Brozovic e Anguissa, può fare lo stesso con Douglas Luiz

Dei tanti giocatori che torneranno alla Juventus dai rispettivi prestiti, ce ne uno che più di tutti gli altri potrebbe accendere le fantasie di Luciano Spalletti e pensare di rimanere anche a Torino, ossia Douglas Luiz. Come riferito da Tuttosport, il tecnico toscano non stravede per il giocatore brasiliano, ma allo stesso tempo è convinto che possa dare molto di più rispetto a quanto poco (pochissimo) fatto intravedere in Piemonte.

D'altra parte Carnevali farà di tutto per provare a cederlo, ma il grosso esborso fatto nel 2024 da Giuntoli, unito al poco appeal che in questo momento possiede il giocatore, non lo rendono particolarmente allettanti per le varie pretendenti. Ed ecco che se alla fine dovesse restare, Spalletti possa pensare all'ipotesi rilancio, un po' come fatto all'Inter con Brozovic o al Napoli con Anguissa.

Anche perché la casella di vice-Locatelli è rimasta ancora scoperta e la sensazione è che difficilmente Spalletti possa coprirla con il suo vero grande sogno di mercato, Stanislav Lobotka. Lo slovacco resta una pista complicatissima considerando il budget non particolarmente elevato dei bianconeri e soprattutto il braccio di ferro che dovrebbero affrontare con Aurelio De Laurentiis, disposto a cederlo per cifre fuori portata (dai 35 milioni in su).