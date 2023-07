Spalletti, la nostalgia della panchina e la penale da 5,1 milioni. Il tecnico contattato dall'Al Ahli

L'edizione di Napoli de La Repubblica si sofferma sul presente e sul possibile futuro di Luciano Spalletti, arrivati a 80 giorni di distanza dal momento dell'addio tra il tecnico e la sua creatura in maglia azzurra che è stata capace di tornare a far festeggiare un'intera città, un popolo.

Oggi gira l'Italia, inquieto e forse un po' nostalgico della grande impresa recente. Come si legge dal quotidiano di proposte gliene stanno arrivando, in Arabia Saudita aveva bussato alla sua porta l'Al Ahli. Lui avrebbe voglia di tornare in sella su una panchina sotto sotto - scrive l'autore dell'articolo - con le voci che circolano che raccontano di una clausola, di una penale per un suo ritorno in panchina prima del termine del contratto col Napoli fissata a 5,1 milioni di euro.