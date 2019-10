Spettacolare 2-2 tra Bologna e Lazio: quattro gol, due rossi e rigore fallito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic torna in panchina, nella sua terza presenza stagionale dopo quelle con Hellas Verona e SPAL, e conquista insieme al suo Bologna un pareggio a tratti persino stretto contro una Lazio cinica nel primo tempo, ma sprecona nel finale. La gara valida per il settimo turno di Serie A disputata questo pomeriggio al Dall'Ara finisce così 2-2, coi rossoblù bravi a passare in vantaggio per due volte con Krejci e Palacio, ma recuperati in entrambe le occasioni dal solito Ciro Immobile. Senza dimenticare due espulsioni (una per parte) e un rigore fallito all'88' da Correa.

Il copione del match - Pronti-via ed è subito il Bologna ad alzare i ritmi di gioco. Palacio scappa sulla sinistra e mette dentro un bel pallone per l'accorrente Svanberg: il colpo di testa dello svedese finisce fuori, ma un primo brivido corre sulla schiena di Strakosha al 2'. È ancora il Trenza a farsi vedere all'8' con un tiro potente dal limite dell'area, ma stavolta il numero 1 della Lazio dice di no con una puntuale parata in due tempi. I biancocelesti si chiudono con attenzione e cercano di punire i padroni di casa in fase di ripartenza, lasciando intravedere già nel primo quarto d'ora di gioco quello che sarà il copione dell'intero primo tempo.

Botta e risposta (doppio) - Orsolini inventa, Krejci concretizza. Il gol è nell'aria e il Bologna passa meritatamente in vantaggio al Dall'Ara al minuto 21. Grande giocata sulla destra dell'esterno d'attacco rossoblù, che salta Lulic con un dribbling secco e mette in mezzo un cross che il laterale ceco è bravo a incornare in rete sotto porta. Un risultato a favore che dura però appena due minuti, perché sul fronte opposto lo stesso Lulic arriva al limite dell'area e serve Immobile dentro l'area. Il bomber biancoceleste stoppa e calcia sul primo palo sorprendendo Skorupski e regalando ai suoi il pari quasi immediato. Non è finita qui perché Palacio non ci sta e riporta avanti i felsinei al 31'. Gran tiro di Svanberg dal limite dell'area, la palla finisce sul palo, ma vi si avventa come un falco proprio l'argentino per il tap-in del 2-1. Il Bologna gioca e costruisce altre occasioni per allungare, la Lazio risponde in contropiede col solito Immobile. Bellissimo scambio tra Luis Alberto e l'attaccante biancoceleste, che si invola in area e batte per la seconda volta Skorupski col gol del 2-2. Il risultato del Dall'Ara, al minuto 40, è così di nuovo in parità. Squadre a riposo dopo un primo tempo a dir poco avvincente e con una partita ancora apertissima.

Ritmi più bassi, due rossi - Cambia tutto nella ripresa di Bologna-Lazio. Le due compagini che nel primo tempo si erano affrontate a viso aperto per 45 minuti lasciano infatti spazio a un calcio più razionale e meno dispendioso, anche se in linea di massima - almeno nella parte iniziale - è sempre la squadra di Miha a tenere il pallino del gioco dinanzi a una Lazio che continua però a chiudere bene gli spazi. L'equilibrio potrebbe rompersi al 60', quando i biancocelesti vanno in inferiorità numerica a causa del doppio giallo rimediato da Leiva, ma appena dieci minuti più tardi la stessa sorte tocca a Medel (rosso diretto) per un fallo da ultimo uomo su un indiavolato Correa.

Match ball sprecato - Bologna e Lazio sembrano progressivamente accontentarsi del pareggio, ma è solamente un'illusione temporanea. Perché dopo la girandola dei cambi, in dieci contro dieci, le occasioni si ripetono numerose. Da una parte, al 74', Orsolini non arriva per un soffio su un traversone di Krejci; dall'altra, al 77', Luis Alberto chiama Skorupski all'intervento in tuffo con un bel tiro da fuori. Per sbloccare nuovamente il risultato serve, insomma, un episodio. Magari un contatto in area, come quello tra Palacio e Acerbi all'86': giusto calcio di rigore per la Lazio e occasionissima per Correa. El Tucu va deciso sul dischetto, ma spara clamorosamente sulla traversa all'88'. È questa l'ultima vera emozione del big match del Dall'Ara, che alla fine accontenta tutti col risultato più giusto per i valori espressi in campo. Lazio, dunque, sesta in classifica a quota 11 punti, Bologna undicesimo con 9 lunghezze.