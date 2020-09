Spezia a caccia di rinforzi: torna Chichizola? In attacco nel mirino Farias e Scamacca

vedi letture

Spezia a caccia di rinforzi per la prima storica stagione in Serie A. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i liguri pensano al ritorno di Leandro Chichizola tra i pali. In attacco, due sogni: piace Diego Farias, brasiliano di proprietà del Cagliari e in prestito al Lecce nell'ultima stagione. E poi c'è l'idea Gianluca Scamacca: rientrato al Sassuolo, il giovane centravanti piace tanto, soprattutto all'estero. Lo Spezia potrebbe garantire ai neroverdi la possibilità di farlo giocare da titolare in Serie A, senza però far perdere al club emiliano il controllo sul cartellino.