Spezia, Agoume potrebbe partire: l'Inter valuta il prestito ad un'altra società

vedi letture

Lucien Agoume potrebbe lasciare lo Spezia durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il centrocampista, utilizzato con il contagocce in questa prima parte di stagione, vorrebbe più spazio e anche l'Inter, proprietaria del cartellino, vorrebbe che il giocatore scendesse in campo con più continuità. Per questo non è da escludere che possa essere prestato a un altro club.