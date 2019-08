© foto di Stefano Di Bella

A margine di una conferenza stampa, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato del mercato dei salentini, che devono ancora completare la rosa a disposizione di Fabio Liverani: "Completeremo l'organico in maniera adeguata, per iniziare l'avventura in Serie A in maniera degna. Non siamo fermi, posso dire che diverse trattative date per saltate invece non lo sono affatto. Abbiamo messo a disposizione del direttore sportivo Mauro Meluso un budget giusto e necessario per completare l'organico".