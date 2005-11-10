La storia continua: di padre in figlio, Robinho jr debutta in Serie A e con il Genoa
autore
Yvonne Alessandro
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:30Serie A
autore Yvonne Alessandro
17.10.2026 22:30Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com
Sotto 2-0 allo stadio Olimpico, Daniele De Rossi sfodera una carta a sorpresa: Robinho jr può fare il suo debutto in Serie A e con la maglia rossoblù. Il figlio d'arte dell'ex attaccante del Milan e della Nazionale brasiliana entra all'82' al posto di Messias. Attaccante del Santos, in prestito con diritto di riscatto da 8 milioni, dà inizio così alla sua avventura con il Genoa.
Altre notizie Serie A
Oggi
23:15 Serie A
Genoa, De Rossi svela: "Baldanzi con un fastidio all'adduttore". Su Wiafe: "Mi piace tanto"
23:07 Serie A
Roma, Gasperini: "Che fastidio quei 7 minuti col Real. A rivedere la giocata di Castro..."
22:52 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: la Roma scavalca la Lazio e si porta a -2 dalla vetta
22:45 Serie A
Roma-Genoa 2-0, le pagelle: Castro da cineteca, ma è Lulli MVP. El Shaarawy sulla traversa