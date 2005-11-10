Milutin Osmajic si conferma bomber implacabile, andando in gol anche con la maglia del Montenegro nella sfida vinta 4-1 contro Cipro. Tanti minuti in campo per il centravanti del Genoa in queste due settimane dedicate agli impegni delle Nazionali, ben 174 su 180. De Rossi forse non ne sarà felicissimo, ma il gol è ossigeno per un attaccante e la conferma dell'ottima vena del suo numero 18 lo consolerà. Va in gol anche Mikael Egill Ellertsson, con la maglia dell'Islanda, nel 3-0 al Lussemburgo: anche per lui un rientro a Pegli con tanti sorrisi (oltre che minuti sulle gambe).

Impiego più equilibrato per Johan Vasquez e Leo Ostigard, circa 90 minuti a testa con Messico e Norvegia, mentre un discorso a parte merita Robinho junior. Il brasiliano (in teoria eleggibile anche dalla Nazionale italiana, ndr) si gode la sua primissima presenza con la maglia del Brasile, nello specifico dell'Under 20: subentrato nella ripresa, l'attaccante della Primavera genoana realizza una memorabile doppietta nel 9-0 rifilato al Perù. Una bella prova generale per i carioca in vista dei prossimi prestigiosi impegni: a gennaio 2027, infatti, la selezione verdeoro sarà impegnata in Colombia nel Torneo Sudamericano Sub-20, dove proverà ad arricchire ulteriormente il proprio straordinario palmarès, già forte di 13 titoli.

GENOA (8 convocati)

Mario Mitaj (Albania) - 180 minuti

Mikael Egill Ellertsson (Islanda) - 154 minuti, 1 GOL

Johan Vasquez (Messico) - 90 minuti

Milutin Osmajic (Montenegro) - 174 minuti, 1 GOL

Leo Ostigard (Norvegia) - 92 minuti

Djibril Sow (Svizzera) - 29 minuti

Samuel Wiafe (Italia Under 19) - 109 minuti

Robinho Jr (Brasile Under 20) - 45 minuti, 2 GOL