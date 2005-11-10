Una doppietta nella goleada contro il Perù. La partita di Robinho jr nel Brasile Under 20 si può sintetizzare anche così. Una prestazione importante per il giovane neoacquisto del Genoa nella sessione estiva di mercato. Ha lasciato il segno così come lo ha fatto nella formazione Primavera rossoblù e come spera di farlo anche in prima squadra dove mister Daniele De Rossi gli ha già dato una chance a gara in corso nel finale del match dell'Olimpico contro la Roma.

Il "doppio" sogno di Robinho jr

Sogna Robinho jr, figlio dell'ex stella fra le altre anche del Milan, sogna anche la nostra Nazionale. Nel post gara, riporta Globo Esporte, il ragazzo non ha chiuso la porta ad un'eventuale chiamata azzurra: "Tutti sognano di giocare per la propria Nazionale. Io ne ho due e sono entrambe le benvenute. Ovviamente, il mister ha detto che conterà su di me e quindi sarò disponibile".

Il Sudamericano U20

E il prossimo anno ci sarà il Campionato Sudamericano Under 20 campionato a cui il giocatore spera di prendere parte: "Le convocazioni le fa l'allenatore e dipendono sempre dal momento. Io non posso dire di avere già un posto in squadra. Lavorerò molto duramente con l'obiettivo di ricevere la convocazione per il torneo".