Stramaccioni sull'Inter: "Deve essere più cinica in difesa. Carlos Augusto? Tutti lo vorrebbero"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter - tra le altre - e oggi opinionista, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per tornare sulla vittoria dei nerazzurri di Cristian Chivu in Champions League ai danni dello Shakhtar: "La vittoria da cui viene l’Inter contro lo Shakhtar vale doppio. Perché è arrivata contro una squadra imbattuta, è stata ottenuta in inferiorità numerica ed è stata sofferta". Sofferta, con una squadra dai due volti - come già visto lungo la stagione - ma il 50enne romano ha insistito: "Io continuo a credere all’assoluto valore internazionale della rosa. Le gare vanno viste e analizzate e credo che l’Inter abbia finora perso punti pagando a caro prezzo errori che hanno reso le partite contro Real e Bruges in salita".

In Europa serve un’Inter più brutta ma efficace? "L’Inter va in campo sempre per fare la partita. Non deve snaturarsi ma essere più attenta, più cinica difensivamente. Ha concesso reti evitabili. Il dato oggettivo su cui lavorare è quello dei 15 gol complessivi subiti in 10 gare, di cui 6 in 3 partite in Champions", il consiglio lanciato da Stramaccioni. In campionato invece guarda tutti dall'alto, a pari punti (19) con la Lazio, dopo aver dimostrato una capacità importante di rimontare gli svantaggi: "È la conferma dei valori, della forza dei nerazzurri e delle risorse a disposizione sia individuali sia come idee di gioco. Se l’Inter “fa l’Inter” fai fatica ad arginarla in campionato".

L'Inter incrocia la Fiorentina a San Siro domani, Stramaccioni sa chi è il pericolo numero uno: "Mastantuono perché è in grado di creare superiorità nello stretto ed è sfrontato nel cercare giocate di livello superiore". Infine, un commento sul momento straordinario che sta vivendo Carlos Augusto, il migliore della sua carriera anche per numeri personali dopo aver risolto partite come Bologna e Shaktar Donetsk: "Sono davvero contento per lui, tutti gli allenatori lo vorrebbero: duttile tatticamente, sempre positivo e completo nelle due fasi. Sono sicuro che Ancelotti lo convocherà contro Giappone e Singapore".