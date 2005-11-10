Dopo la pausa per le nazionali, riparte il campionato con il programma della 12^ giornata di Serie A. Due delle dieci sfide in particolare vedono la Lazio ospitare il Lecce e il Frosinone fare visita al Milan.

"Ora tocca tocca a Pedraza e Noslin"

Per quanto riguarda la Lazio, molti si chie­dono se la squadra di mister Gattuso sia in grado di man­te­nere i ritmi di que­sta prima parte del cam­pio­nato e di con­se­guenza la testa della clas­si­fica. A dare una sua risposta personale è anche Andrea Stramaccioni: "Io sono con­vinto che que­sta squa­dra meriti i punti che ha, frutto di pre­sta­zioni serie e con­vin­centi, in cre­scendo gior­nata in gior­nata. Lazio ha diversi ele­menti che sicu­ra­mente pos­sono fare ancora la dif­fe­renza. Adesso, ad esem­pio, tocca a Pedraza e Noslin: sono loro ad avere il dif­fi­cile com­pito di non far rim­pian­gere una delle migliori cop­pie di fascia del cam­pio­nato, ovvero quella for­mata a Nuno Tava­res e Mat­tia Zac­ca­gni".

Il Frosinone come il Foggia di Zeman

In merito al Frosinone, invece, Stramaccioni sottolinea come quella di Alvini sia "una bel­lis­sima favola ma anche una mera­vi­gliosa realtà, una squa­dra che gioca un cal­cio moderno e che è gui­data da un alle­na­tore che merita sol­tanto elogi e apprez­za­menti per quanto ci ha fatto vedere. Ha segnato più di Como e Milan, non è un dato da sot­to­va­lu­tare. Per spi­rito offen­sivo posso affer­mare che mi ricorda il Fog­gia di Zeman neo­pro­mosso. E come per quella squa­dra, non a caso, tanti dei suoi gio­ca­tori sono atten­zio­nati dalle big".