Stramaccioni: "Lazio, ora tocca a Pedraza e Noslin. Frosinone? Ecco perché mi ricorda il Foggia di Zeman"
Tommaso Bonan
Dopo la pausa per le nazionali, riparte il campionato con il programma della 12^ giornata di Serie A. Due delle dieci sfide in particolare vedono la Lazio ospitare il Lecce e il Frosinone fare visita al Milan.
"Ora tocca tocca a Pedraza e Noslin"
Per quanto riguarda la Lazio, molti si chiedono se la squadra di mister Gattuso sia in grado di mantenere i ritmi di questa prima parte del campionato e di conseguenza la testa della classifica. A dare una sua risposta personale è anche Andrea Stramaccioni: "Io sono convinto che questa squadra meriti i punti che ha, frutto di prestazioni serie e convincenti, in crescendo giornata in giornata. Lazio ha diversi elementi che sicuramente possono fare ancora la differenza. Adesso, ad esempio, tocca a Pedraza e Noslin: sono loro ad avere il difficile compito di non far rimpiangere una delle migliori coppie di fascia del campionato, ovvero quella formata a Nuno Tavares e Mattia Zaccagni".
Il Frosinone come il Foggia di Zeman
In merito al Frosinone, invece, Stramaccioni sottolinea come quella di Alvini sia "una bellissima favola ma anche una meravigliosa realtà, una squadra che gioca un calcio moderno e che è guidata da un allenatore che merita soltanto elogi e apprezzamenti per quanto ci ha fatto vedere. Ha segnato più di Como e Milan, non è un dato da sottovalutare. Per spirito offensivo posso affermare che mi ricorda il Foggia di Zeman neopromosso. E come per quella squadra, non a caso, tanti dei suoi giocatori sono attenzionati dalle big".