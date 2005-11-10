Stramaccioni: "Le mosse di Mancini non hanno funzionato, col 3-4-2-1 ci siamo allungati"

Mister Andrea Stramaccioni, intervenuto nel post partita di Rai Sport, ha analizzato la brutta prestazione dell'Italia in casa del Belgio. Di seguito le sue dichiarazioni, con un focus specifico sull'operato del ct Roberto Mancini.

L'analisi di Stramaccioni

"È stata una partita in cui non c'è riuscito niente, neanche le mosse di Mancini hanno funzionato, su tutti i cambi di fine primo tempo e il passaggio al 3-4-2-1 al 60' circa. Così facendo, ci siamo allungati e abbiamo concesso ancora più campo alla gamba del Belgio. Abbiamo sottolineato tante volte le letture corrette di Mancini, stavolta c'è riuscito poco di quello che avevamo preparato e non siamo riusciti a ripararlo a gara in corso", le sue parole sulla partita di Bastoni e compagni.

Poi, un'aggiunta sulla prova deludente della mediana: "Fagioli non ha dato qualità, Pisilli ha sofferto tanto, soprattutto in fase di non possesso. In generale, il nostro centrocampo non ha funzionato stasera".