Discussione accesa, negli studi di Dazn, dopo Atalanta-Inter 4-4. Protagonisti, Andrea Stramaccioni e Valon Behrami. L’ex allenatore dell’Inter parla in modo entusiastico di Pio Esposito, autore di una tripletta, ma non trova d’accordo l’ex centrocampista del Genoa: “Mi dovete dire chi è meglio di lui come target striker"

Behrami: "Osimhen”.

Stramaccioni: "Non è un target striker, è uno che attacca la profondità. Io parlo di giocatori alti 1.90 che difendono palla o lavorano di spalle”.

Behrami: "Kane"

Stramaccioni: "Ma che...Kane è praticamente un 9 e mezzo”.

Behrami: "Sorloth? Wood?"

Stramaccioni: “Ma Sorloth fa l’ala, non scherziamo”.

Behrami: “Quindi è una categoria unica, in cui c’è solo un giocatore al mondo. Non ho capito la categoria dei target striker”.

Stramaccioni: “Uno alla Luca Toni, in questo momento nel calcio mondiale non c’è. Osimhen attacca la profondità a 250 all’ora. Kane è un giocatore che svuota, di tecnica sopraffina, va in giro per il campo. Esposito no, è un 9 che fa riferimento, poi è una mia opinione. È una categoria che nel calcio moderno non c’è più, centravantoni alla Bierhoff o alla Toni non ce ne sono pù”.

Behrami: “Haaland?”

Stramaccioni: “Ma Haaland è un giocatore completissimo, che va a 250 all’ora. Per me è una categoria diversa, poi è una mia opinione. A 20 anni Pio, per le capacità che ha, e per la facilità con cui gli ho visto fare gol a Francia o Belgio, per me si candida a essere uno dei migliori nella sua categoria, che non c’è più nel calcio moderno. Si è perso”.

Behrami: “Quindi è il migliore di una categoria in cui ce n’è solo uno. Sono diversi Kane o Haaland, perché hanno qualcosa in più. Toni lavorava meglio in area e con il corpo. Vuol dire che gli mancano tante cose. È la categoria di quelli a cui mancano delle qualità. Vorrei capire gli altri in lizza in questa lizza. Gli mancano tanti tasselli per arrivare a essere un top”.