Stramaccioni: "Inter, scelta giusta schierare Provedel ma il titolare resta Martinez"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato dell'Inter e del match contro la Fiorentina: "Sarà importante perché la Roma ha uno scontro diretto difficile a Napoli e la Lazio ha dimostrato di non essere in vetta per caso. Sarà fondamentale approcciare con intensità e fame".

In attacco non c'è Lautaro ma l'ex tecnico nerazzurri sottolinea come gli altri nel reparto offensivo stiano "tutti benissimo. Marcus sta facendo una grandissima stagione, sta bene, segna e apre spazi". E davanti ci sono anche elementi come Pio Esposito, Bonny e Thuram: "Pio è ormai un attaccante di livello internazionale che gioca tanto per i compagni. E attenzione a Bonny di cui si parla poco ma ogni minuto che gioca lo fa bene. Sarebbe probabilmente titolare fisso in qualsiasi altra squadra di Serie A. Con l’assenza di Lautaro hanno tutti una responsabilità in più".

In porta si va verso il debutto di Provedel: "Pepo ha incontrato delle difficoltà dovute ad alcuni errori singoli. Ma chi è che non sbaglia fra i pali? Io però non dimentico i suoi tanti interventi decisivi, come contro lo Shakhtar o contro la Roma. Se arrivasse la chance per Provedel sarebbe una scelta giusta, ma per me il titolare resta lo spagnolo".