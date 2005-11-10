Ha superato Malen ed eguagliato Yamal: i numeri senza senso del Pistolero Raimondo

La Serie A ha una nuova sorpresa in vetta alla classifica marcatori: Antonio Raimondo. L'attaccante del Frosinone, classe 2004, è stato il grande protagonista del 4-2 contro il Sassuolo, firmando una tripletta che lo porta a quota 7 gol in campionato, uno in più di Donyell Malen della Roma. Un bottino che vale il primato tra i cannonieri e conferma l'impatto del talento nato a Ravenna, decisivo anche per spingere i ciociari al quinto posto attuale in classifica con 13 punti. Dopo gli undici gol segnati nella scorsa Serie B, contribuendo non poco alla promozione, Raimondo sta dimostrando così di poter essere protagonista anche nella massima serie.

Come Lamine Yamal, un dato da predestinati

La serata dello Stirpe regala all'attaccante pure una statistica che lo avvicina a uno dei talenti più celebrati del calcio mondiale. Raimondo figura infatti tra i pochissimi giocatori che hanno collezionato almeno tre marcature multiple nei cinque maggiori campionati europei nella stagione 2026/27, al pari di Lamine Yamal. Davanti a loro c'è soltanto Raphinha, con quattro. Se non bastasse quanto visto anche ieri sera sul campo, ci pensa dunque questo dato a dare la misura della facilità realizzativa del centravanti italiano, capace di affiancare il proprio nome a quello delle stelle del Barcellona e di mandare l'ennesimo squillo al ct Roberto Mancini.

La scommessa vinta dal Frosinone

Antonio Raimondo in estate è ripartito da Frosinone con la formula del prestito dal Bologna, scegliendo di tornare in un ambiente che conosce bene e dove aveva già trovato le condizioni ideali per crescere. La società ciociara ha creduto in lui, puntando sulla voglia di riscatto di un bomber che, dopo le altre esperienze in prestito con Ternana, Venezia e Salernitana, cercava finalmente continuità. La risposta sta arrivando sul campo: la fiducia di mister Alvini, il lavoro quotidiano e la centralità nel progetto offensivo stanno trasformando Raimondo in una delle rivelazioni di questo avvio di stagione.