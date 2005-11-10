Tardelli: "Como, leonessa che aggredisce l'avversario. Juve, quanto accade ha dell'incredibile"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna de La Stampa, Marco Tardelli ha elogiato il modello Como: "Era una grande favole, la Cenerentola del nostro campionato che non si può più definirsi tale. Si è trasformata in una leonessa che aggredisce i propri avversari per difendere i propri cuccioli. E’ così che il Como di Cesc Fabregas si presenta in campo tutte le domeniche per aggredire gli avversari e conquistare credibilità e punti. Una squadra che gioca, una compagine coraggiosa, un allenatore che ha saputo gestire ottimamente la gioventù e la qualità dei suoi ragazzi".

"Quello che i lariani hanno fatto in questi anni ha dell’incredibile - prosegue l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale campione del mondo nel 1982 - sono riusciti a migliorarsi anno dopo anno".

Il discorso poi si sposta su quanto sta accadendo alla Juventus: "Dall’altra parte, però, vivo una grande tristezza per quello che sta accadendo a Torino, sponda Juventus: con che vedo ha dell’incredibile. Non riesco più a capire cosa è accaduto in questi anni nello spogliatoio e all’interno della società. Incapacità, disamoramento, mancanza di qualità in campo, presunzione, scelte sbagliate. Ma soprattutto, quel che è peggio, non vedo nessuna voglia di capire le cause".