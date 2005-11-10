Il doppio ex Tardelli: "Inter, prendi troppi gol. Como, se vinci a San Siro sei da scudetto"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha commentato il match di oggi alle 18 fra Inter e Como: "Gli ottimi risutati sono arri­vati e con­ti­nuano ad arri­vare per­ché c’è una società forte die­tro e un pro­prie­ta­rio che ha fatto un inve­sti­mento immenso. Se dovesse andare via lui sarebbe un dramma. Ha cre­duto nel club ma anche nella città. È stata aperta una buona strada e il per­corso li pre­mia. Poi avere un ottimo alle­na­tore, e aver messo tutto in mano a lui, aiuta ancora di più".

L'ex centrocampista ha poi analizzato a cosa dovrà fare attenzione la squadra nerazzurra: "Sta pren­dendo un po’ troppi gol e deve stare più attenta in fase difen­siva. Chivu ha qua­lità, un’ottima squa­dra, ottimi gio­ca­tori, però non mi sem­bra l’Inter così pim­pante dell’anno pas­sato. Ha avuto qual­che assenza di troppo ma non vedo quella cat­ti­ve­ria che c’era la sta­gione scorsa".

La sfida nella sfida poi sarà anche fra i due giocatori più rappresentativi, che però sarà rimandata, ovvero fra Nico Paz e Lautaro: "Par­le­rei piut­to­sto di sfida mon­diale, allar­gan­dola alle due rose. L’Inter qual­che azzurro ce l’ha, il Como invece è una squa­dra del mondo per­ché ha pochi ita­liani. Ma ormai il cal­cio è così". Infine un'analisi sul fatto se i lariani sono da scudetto: "Dipende tutto dalla sfida di San Siro. Se vince, biso­gne­rebbe comin­ciare a cre­dere in que­sta squa­dra molto più di quanto non si fac­cia già adesso".