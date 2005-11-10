Il doppio ex Tardelli: "Inter, prendi troppi gol. Como, se vinci a San Siro sei da scudetto"
Andrea Piras
Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha commentato il match di oggi alle 18 fra Inter e Como: "Gli ottimi risutati sono arrivati e continuano ad arrivare perché c’è una società forte dietro e un proprietario che ha fatto un investimento immenso. Se dovesse andare via lui sarebbe un dramma. Ha creduto nel club ma anche nella città. È stata aperta una buona strada e il percorso li premia. Poi avere un ottimo allenatore, e aver messo tutto in mano a lui, aiuta ancora di più".
L'ex centrocampista ha poi analizzato a cosa dovrà fare attenzione la squadra nerazzurra: "Sta prendendo un po’ troppi gol e deve stare più attenta in fase difensiva. Chivu ha qualità, un’ottima squadra, ottimi giocatori, però non mi sembra l’Inter così pimpante dell’anno passato. Ha avuto qualche assenza di troppo ma non vedo quella cattiveria che c’era la stagione scorsa".
La sfida nella sfida poi sarà anche fra i due giocatori più rappresentativi, che però sarà rimandata, ovvero fra Nico Paz e Lautaro: "Parlerei piuttosto di sfida mondiale, allargandola alle due rose. L’Inter qualche azzurro ce l’ha, il Como invece è una squadra del mondo perché ha pochi italiani. Ma ormai il calcio è così". Infine un'analisi sul fatto se i lariani sono da scudetto: "Dipende tutto dalla sfida di San Siro. Se vince, bisognerebbe cominciare a credere in questa squadra molto più di quanto non si faccia già adesso".