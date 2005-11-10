Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, ha parlato nel corso del documentario dedicato a Giampiero Boniperti, realizzato da Sky Sport e che andrà in onda sui loro canali. Il racconto dell'ex calciatore inizia con un aneddoto: "Gli parlai quando fui acquistato dal Como. Andai nel suo ufficio e capii subito. Dopo dieci minuti di complimenti e raccomandazioni, mi disse: 'Quella collanina e il braccialetto toglili, poi tagliati i capelli'. Mi mise un po' in difficoltà".

Tardelli prosegue raccontando il personaggio: "Amava le squadre serie. Oggi non potrebbe essere presidente: odiava i tatuaggi, non amava i capelli lunghi, a parte i miei. Vedeva il suo calcio. Il rapporto non era facile. Pretendeva di avere ragione sempre e poche volte te la dava, solo in ufficio. Aveva una scala: i più anziani, i più giovani. Cercavamo tutti di tenerci più alti. Qualcosa ci diede. Un anno aveva la foto del Perugia, con cui avevamo perso il campionato. A Villar Perosa mise di fianco la foto del Perugia, dicendo: 'Non chiedetemi niente'".

Infine descrive il suo carattere: "Non era avaro, ma era capace di fare le trattative. Quando andavi dall'altra parte, c'erano i premi: la sconfitta erano schiaffi. A parlare dei premi era molto generoso. A volte arrivava anche a triplicare quelli normali. Avevamo uno spogliatoio fantastico: i muti come Zoff e Scirea, il simpatico Marocchino, il bello Cabrini, Gentile che ci insegnava a dare le botte agli altri. L'Avvocato non si era mai intromesso sui soldi. Si divertiva a dirci: 'Fatelo soffrire quando fa il contratto', ma era difficile".