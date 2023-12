Tare sulle difficoltà della Lazio: "È mancata brillantezza offensiva e serve pazienza coi nuovi"

Igli Tare, intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato anche le difficoltà inattese riscontrate dalla Lazio in questa prima parte di stagione: "Intanto è agli ottavi di Champions con un turno d’anticipo. E poi ci vuole pazienza con i nuovi acquisti. Devono inserirsi, non sempre avviene in una settimana".

Su cosa sta mancando ai biancocelesti l'ex ds ha poi aggiunto: "È mancata anche un po’ di brillantezza offensiva. Può capitare, ma la stagione è lunga e la Lazio può recuperare".