Tegola nel Como, parlano Fabregas e Chivu, bivio Spalletti: le top news delle 18

Tegola in casa del Como annunciata da Cesc Fabregas in vista della sfida al Manchester United (clicca qui per leggere la conferenza stampa di Cesc Fabregas): "Sfortunatamente ci sarà un lungo stop per Jesus Rodriguez. Ha avuto uno stop all'ultimo secondo dell'allenamento, non sembra lieve ma più grave. Chalobah avrà minimo 2 settimane fuori, quindi 4/5 partite fuori. Kean vediamo se sabato ce la fa. Diao sicuramente come già detto, dopo la sosta può magari arrivare all'Inter".

Parla anche l'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, alla vigilia della sfida allo Shakhtar Donetsk in Champions: "Devo analizzare nel profondo il perché e trovo mille motivi di cui non voglio parlare, altrimenti finiremmo stasera. Mi prendo però la responsabilità. Sono io il colpevole ed è giusto che sia così. Loro sanno cosa fare per reagire alle avversità. Noi non siamo perfetti come squadra, né individualmente, abbiamo anche noi problemi, cose che influiscono sull’andamento di una partita, ma mi interessa che il gruppo faccia di tutto per portare a casa il risultato. Non siamo perfetti e non vogliamo essere dipinti come la perfezione, ma non voglio neanche vedere che se l’Inter perde deve essere dipinta come dramma nazionale. C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo e gli altri no, non va bene", le sue parole in conferenza stampa.

La Turchia ha scelto il suo nuovo commissario tecnico: sarà Sergen Yalcin a guidare la Nazionale maggiore. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo della Federcalcio turca, che ha annunciato la nomina attraverso una nota ufficiale. Per il tecnico 53enne e il suo staff è prevista la firma di un contratto della durata di quattro anni.

Sono giorni molto complicati in casa Juventus dopo la pesante sconfitta contro la Lazio per 0-3. La piazza è spaventata e ha già vissuto serate di questo tipo durante le precedenti gestioni di Thiago Motta e Tudor. Il nome di Antonio Conte è sempre più forte a Torino e rappresenterebbe una possibile svolta per provare a ricostruire tutto dopo anni difficili. Luciano Spalletti, però, ieri ha incassato la fiducia della società ed è motivato a risollevare la squadra dopo un inizio molto deludente. Il tecnico di Certaldo sa bene di aver esaurito gli alibi e di avere ormai pochissimi margini di errore. Forse, senza i rigidi paletti dell’Uefa, la sua posizione sarebbe stata ancora più a rischio (leggi qui l'approfondimento con le ultime sul futuro di Spalletti).