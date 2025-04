Tiago Djalo ai ferri corti col Porto: possibile interruzione del prestito e ritorno immediato alla Juventus

La Juventus potrebbe presto riaccogliere in gruppo… Tiago Djalo. Il difensore, in prestito al Porto da inizio stagione, nelle ultime ore è finito al centro di furenti polemiche per aver partecipato domenica sera al compleanno del compagno di squadra Otavio.

Una festa che si protratta fino alle 4 del mattino, facendo scaturire l'ira dei dirigenti e del club lusitano nei confronti dei partecipanti. Il giocatore, si legge su Record, è stato così sospeso da parte del Porto che adesso sta valutando la possibilità e le eventuali ripercussioni di un'interruzione anticipata del prestito dalla Juventus, eventualità che porterebbe lo stesso Djalo a fare rientro anticipatamente in Italia.

Oltre a lui, il Porto ha preso provvedimenti anche nei confronti di altri tre giocatori: lo stesso Otavio, più William Gomes e Martim Fernandes, con la loro posizione che però sembra essere più morbida rispetto a quella di Tiago Djalo. Il giocatore di proprietà della Juventus, si legge, nella giornata di oggi si allenerà in solitudine e a margine rispetto al gruppo, mentre il club come detto valuterà quali passi compiere e se interrompere anticipatamente il prestito dalla Juventus. In questa stagione l'ex Lille ha messo insieme un totale di 17 presenze fra tutte le competizioni (solo 8 in campionato) con 2 reti all'attivo.