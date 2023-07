tmw Ag. Tonali: "La Premier è l'NBA del calcio. Per noi e il Milan è stato giusto trattare"

vedi letture

Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, rientrato in Italia insieme al suo assistito dopo il viaggio in Inghilterra per il primo approccio del centrocampista con il mondo Newcastle, ha parlato alla stampa presente a Linate. Queste le sue parole raccolte da TMW: "L'operazione entrerà nella storia, siamo contenti e orgogliosi. Lo vedo tranquillo".

Quanta soddisfazione c'è stata?

"Tanta. Dico una cosa: vorrei cogliere l'occasione per ricordare Mino Raiola, manca tanto e la mancanza si sente. Ha cambiato il nostro modo di lavorare e lo ha migliorato. Ha creato lo show. Mi piacerebbe venisse organizzato un premio o una giornata per ricordarlo. Se lo merita".

Com'è andata la trattativa per Tonali?

"Quando si affacciano club come il Newcastle o altri della Premier League, che è l'NBA del calcio, è giusto che tutte le parti si siedano e ne ragionino".

Ora Frattesi?

"Andrò ora in sede Inter per le firme sui contratti. Un'altra operazione importante, sono contento per lui che ci teneva tanto. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di indossare la maglia dell'Inter".

Il giorno della chiusura con l'Inter, cosa è successo con il Milan?

"Un pranzo dove abbiamo parlato di Frattesi. Poi alla fine i tempi erano troppo stretti e con l'Inter era già chiusa".