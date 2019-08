Fonte: Marco Conterio

Fernando Llorente aspetta solo il Napoli. Oggi ci sarà un nuovo incontro, nel capoluogo campano, tra il fratello agente dello spagnolo e il club per limare gli ultimi dettagli del biennale che il basco firmerà nelle prossime ore, anche se prima di mettere tutto nero su bianco Aurelio De Laurentiis vuole aspettare l'ultima risposta di Mauro Icardi. Oggi la trattativa per Llorente subirà in ogni caso un'accelerata importante.