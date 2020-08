tmw Allan-Everton, ci siamo: brasiliano assente all'allenamento del Napoli a Castel di Sangro

vedi letture

Allan al Napoli è ormai da considerarsi un ex, salvo ovviamente colpi di scena. Nonostante l'inserimento nella nuova lista dei convocati di poche ore fa, il centrocampista brasiliano in questi minuti non è infatti in campo per l'allenamento pomeridiano nel ritiro di Castel di Sangro. Mister Ancelotti si prepara a riabbracciare il classe '91 all'Everton già nelle prossime ore.