tmw Badé alternativa a Simakan per il Milan. Dall'OL al Liverpool, la concorrenza è forte

Il Milan resta in attesa di ulteriori aggiornamenti per quel che riguarda la situazione fisica di Mohamed Simakan. Nonostante l’infortunio il difensore dello Strasburgo è ancora il primo nome sulla lista di mercato rossonera, ma le alternative come detto non mancano nel caso in cui Maldini e Massara dovessero decidere di sfilarsi dalla trattativa.

Un nome è quello di Fikayo Tomori, ma da tempo agli uomini mercato rossoneri piace anche Loic Badé del Lens. Centrale con ottimo fisico e piedi educati, la sua crescita negli ultimi mesi ha fatto sì che tanti scout europei si mettessero sulle sue tracce. Oltre al Milan, come raccolto da TMW, sul giocatore ci sono soprattutto gli occhi dell’Olympique Lione. Ma pure del Rennes di Daniele Rugani. All’estero invece sono arrivate manifestazioni di interesse anche da Germania, col solito Lipsia e il ‘Gladbach, e Inghilterra dove Badé è finito sui taccuini del Liverpool di Klopp e del Leeds di Bielsa. In linea di principio il Lens non vorrebbe privarsene in questo gennaio, ma molto dipenderà ovviamente dall’entità delle offerte in arrivo.