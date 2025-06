Roma, le date della pre-stagione: il 13 luglio inizia il ritiro, quattro amichevoli internazionali

vedi letture

La Roma si appresta a vivere i primi passi sotto la guida del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, in queste ore lo stesso club giallorosso ha quindi diramato la lista degli impegni pre stagionali, ancora da definire e da completare ma che restituisce una prima fotografia del cronoprogramma del club capitolino.

Pre-stagione Roma, le date

13 luglio - Inizia il ritiro di Trigoria

26 luglio ore 18:00 - Kaiserslautern vs Roma al Fritz-Walter Stadion di Kaiserslautern

2 agosto ore 18:00 - Lens vs Roma al Bollaert Stadium di Lens

2-8 agosto - Ritiro in Inghilterra, al St. George's Park di Burton upon Trent

6 agosto ore 19:30 - Aston Villa vs Roma al Poundland Bescot Stadium di Walsall

9 agosto ore 15:00 - Everton vs Roma all'Hill Dickison Stadium di Liverpool