TMW - Bonaventura a scadenza: il Milan non gli ha ancora offerto il rinnovo

Due vittorie e due pareggi: sono i risultati ottenuti dal Milan nelle ultime quattro giornate di Serie A. Dopo un lungo periodo di crisi la squadra rossonera è tornata sulla retta via forte anche di un centrocampo che, finalmente, ha ritrovato Giacomo Bonaventura. Non può essere un caso: da quando Jack è tornato tra i titolari, il Milan è tornato a sorridere. Due i gol realizzati dall'ex Atalanta nelle ultime quattro partite: uno contro il Napoli e un altro col Bologna, entrambi decisivi per conseguire risultati positivi.

Ma il futuro resta un'incognita - Bonaventura è legato al Milan da un contratto in scadenza il prossimo giugno. La volontà del giocatore negli ultimi mesi è sempre stata chiara: se ci sono i margini, proseguire l'avventura rossonera. Questi margini però al momento non sembrano esserci perché il Milan non ha nemmeno accennato alla possibilità di rinnovargli il contratto.

Uno scenario che spalanca le porte dell'addio a fine stagione. E permetterà nei prossimi giorni ai club interessati a Bonaventura di farsi avanti visto che il centrocampista rossonero dal 1° febbraio sarà libero di firmare con altre società.