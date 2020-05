tmw Far Oer, primo campionato a riprendere in Europa: "Mai così seguiti a livello mondiale"

vedi letture

Il pallone è tornato a rotolare sulle Isole Fær Øer, primo Paese europeo a riprendere a giocare dopo lo stop causato dalla pandemia del Coronavirus. Un avvio subito scoppiettante, quello della Formuladeildin, che sabato scorso ha insolitamente attirato l'interesse di media da ogni parte del mondo. "È sicuramente una gran bella soddisfazione - ha raccontato in esclusiva a TMW proprio il centrocampista del NSÍ Runavík, Aron Knudsen -, per tutti noi. Qua non abbiamo avuto nessun decesso a causa del Coronavirus e stiamo piano piano tornando alla normalità a differenza della maggior parte degli altri Paesi. Penso che sia anche questo ad attirare i media stranieri, in primis la tv norvegese, che hanno deciso di investire in maniera importante sul nostro calcio dandoci tantissima visibilità mondiale. Non eravamo mai stati così seguiti".