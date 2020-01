© foto di Lorenzo Marucci

Alla presentazione della scuola calcio intitolata a Mondonico (nascerà a Vaglia in Toscana), c'era anche Giancarlo Finardi attuale coordinatore del settore giovanile dell'Atalanta ed ex compagno di squadra dello stesso Mondonico (lo ebbe poi anche come tecnico alla Cremonese ed "è stato un punto di riferimento"). Con lui abbiamo parlato dei segreti dell'Atalanta: "Quando con Percassi ricordiamo i successi dell'Atalanta nel settore giovanile, visto che abbiamo giocato insieme negli anni '60 e '70, sottolineiamo sempre che facemmo anche in quel periodo due finali del campionato Primavera. Vuol dire che già allora il club aveva un'attenzione particolare per i giovani. Il fatto che adesso l'Atalanta giochi alla pari con tutte è una conquista importante, grazie anche alla mentalità data dal tecnico. Adesso con Gasperini, ripeto, te la giochi con tutti. Se sono incuriosito dal ritorno di Caldara? Certamente, quello dell'Atalanta è il posto giusto per farlo tornare calciatore. Viene da due anni negativi, è cresciuto con noi, ha fatto dieci anni con noi fino alla prima squadra. Adesso deve ritrovarsi e la famiglia Atalanta è il posto migliore".

clicca sotto per guardare