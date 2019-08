TMW - Idrissi idea per il Bologna: l'AZ Alkmaar chiede 10 milioni

Fonte: Marco Conterio

Oussama Idrissi resta un nome caldo per il mercato italiano. L'esterno d'attacco dell'AZ Alkmaar nelle scorse settimane era stato sondato da Milan, Roma e Fiorentina. Oggi è la volta del Bologna, con il club felsineo che avrebbe messo nel mirino il marocchino. Come raccolto da TMW, il giocatore, che piace molto a Sabatini, vorrebbe giocare in serie A, ma al momento la pista per il Bologna è complicata visto che l'AZ chiede oltre 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.