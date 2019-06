TMW - Inter-Barella, da trovare la quadratura sui giovani

Fonte: Dall'inviato a Coverciano

Da "il futuro è aperto" al "c'è un mese di ritiro, poi ci penseremo". Insomma, Nicolò Barella sa benissimo che diventare una bandiera del Cagliari non è nei programmi a medio termine, cioè quelli che si apriranno dopo l'Europeo Under21 che giocherà in coppia con Chiesa. Il gran ballo del mercato si è già scatenato, dopo che in inverno aveva rifiutato un'offerta esagerata da parte del Chelsea: 50 milioni di euro, più 5 di sterline (lordi) al calciatore, per un quinquennale. Lì fu un problema familiare, più la voglia di salvare la squadra per l'ennesima volta, da cagliaritano e tifoso quale è.

INTER IN AMPIO VANTAGGIO - Già un anno fa la Roma aveva provato a interessarsi del centrocampista, ma le richieste erano già alte, intorno ai 35 milioni. Le presenze in Nazionale, di cui è oramai un titolare, hanno fatto lievitare ulteriormente il prezzo intorno ai 50. Un prezziario che può essere rivisto in caso di inserimento di alcuni giovani: il Cagliari vorrebbe, condizionale d'obbligo, Esposito, protagonista con la maglia dell'under17. L'Inter ha messo sul piatto Colidio - pagato 7 milioni - e Gavioli, valutato 5. Giulini ne vorrebbe 40 cash più questi due cartellini. Sarà comunque un'estate lunga, anche prima dell'Europeo Under21.