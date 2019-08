© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte è molto contento di Ivan Perisic. Il croato dal primo giorno di ritiro a Lugano si è allenato bene, ha dato tutto in ogni match, si è messo a completa disposizione del tecnico e, se da quinto di centrocampo non ha reso come lo stesso allenatore si aspettava («Ivan non è adatto per quel ruolo», aveva detto l'ex ct a Singapore nel post-gara contro il Manchester), da seconda punta ha invece contribuito alle ottime prestazioni offerte dai nerazzurri nel finale dell'ICC. L'ad sport Beppe Marotta era stato chiaro fin dall'inizio in merito alla posizione del club su Mauro Icardi e Radja Nainggolan, gli unici calciatori categoricamente esclusi dal nuovo progetto dell'Inter. Lo stesso perciò non si può dire dell'ala ex Wolfsburg che, senza un'offerta ritenuta idonea per quello che è il suo attuale valore (30 milioni), potrebbe anche restare ad Appiano Gentile. E Conte ne sarebbe appunto parecchio felice.