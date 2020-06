tmw Inter, Nainggolan pensa al ritorno. Fiorentina e Atalanta lontane

vedi letture

Radja Nainggolan, bombardato dalle mille ipotesi quotidiane sul suo futuro, pensa a chiudere nel migliore dei modi la sua stagione. Molte cose possono cambiare nei prossimi tre mesi e il Ninja al momento non rientra in quelle questioni prioritarie, che insomma richiedono una certa rapidità, nel calendario personale dell'ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio. Di certo la società è stata spettatrice interessata del percorso di Radja in Sardegna e, al di là dei 5 gol e 6 assist che pure certificano l'immutata qualità del giocatore, ne ha apprezzato il low profile non proprio sempre presente nelle sue stagioni passate. Serietà, presenza, rendimento massimo anche in allenamento, rispetto dei compagni e leader di un gruppo che fino a un certo punto stava andando oltre ogni aspettativa.

Aspetti questi che hanno contribuito a far cambiare idea all'Inter, club con il quale Nainggolan mantiene un contratto fino al 2022 e adesso disposto a valutare al termine della stagione una eventuale permanenza sotto la guida del suo primo estimatore: Antonio Conte. Si è parlato dell'interesse dell'Atalanta e della Fiorentina, ma entrambe in verità non stanno pensando al belga e per diversi motivi: età, costo (non meno di 20 milioni), stipendio (da 4,5 milioni netti) e progetti che vedono lontano un innesto di questo tipo in rosa. Vale lo stesso per il calciatore che ha il solo obiettivo di accrescere la prestazione stagionale in rossoblù in vista della ripresa della Serie A e in seguito, una volta tagliato il traguardo ad agosto, fare ritorno ad Appiano Gentile. Per far ricredere tutti, per davvero.