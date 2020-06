tmw Inter, Sensi ko: risentimento muscolare alla coscia, salta la Sampdoria

Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra per Stefano Sensi: il centrocampista scuola Cesena salterà dunque la sfida alla Sampdoria di domenica sera e probabilmente anche la gara successiva dei nerazzurri contro la sua ex squadra, ancora proprietaria del suo cartellino, il Sassuolo. Nel pomeriggio esami strumentali per approfondire circa l'entità dell'infortunio e per fare quindi luce sui tempi di recupero.