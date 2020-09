tmw Juve, ecco Morata: i tifosi accolgono lo spagnolo, ora mancano solo visite e firma

vedi letture

Inizia la seconda avventura italiana di Alvaro Morata: l'attaccante spagnolo, pronto a trasferirsi dall'Atletico Madrid alla Juventus, ha appena lasciato l'aeroporto torinese di Caselle, accolto dall'abbraccio dei tifosi bianconeri presenti e in compagnia della sua famiglia. In mattinata sosterrà le visite mediche, per poi apporre la firma sul contratto che sancirà il suo ritorno in bianconero.