Juventus forza quattro, il prossimo rinnovo in agenda è quello di Bremer: i dettagli

Nicolò Fagioli è stato il terzo (prima di lui Federico Gatti e Manuel Locatelli) della lista di rinnovi di contratto ufficializzati dalla Juventus in questo finale di 2023, ma il tema legato ai rinnovi è destinato a catalizzare l'attenzione in casa bianconera anche nelle prossime settimane.

Stessa scadenza

La scadenza dei contratti del difensore italiano e dei due centrocampisti, come detto, è stata prolungata per tutti fino al 2028 (con relativo adeguamento economico). Lo stesso destino che toccherà anche a Bremer. Quello del difensore brasiliano, secondo quanto raccolto da TMW, è infatti il prossimo in agenda per la Juventus: ci sono sensazioni positive per arrivare alla fumata bianca.

Un anno in più

Bremer, tra i protagonisti di questo ottimo inizio di stagione della squadra di mister Allegri, attualmente è impegnato con la Nazionale brasiliana e ben presto quindi potrebbe ricevere ulteriori notizie positive: pronto l'allungamento del contratto di un anno - appunto fino al 2028 - rispetto all'attuale accordo che scade nel 2027.