TMW - Juventus, Luca Pellegrini in prestito: Cagliari in pole ma c'è la fila

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo scorso fine settimana, la Juventus ha definito lo scambio con la Roma che ha portato Luca Pellegrini a Torino e Leonardo Spinazzola nella Capitale. Il terzino classe '99 dopo un eccellente Mondiale Under 20 - e sei mesi buoni in prestito al Cagliari - è ritenuto dalla dirigenza bianconera giovane di grande prospettiva su cui il club campione d'Italia certamente punterà per il futuro.

Per il presente, però, praticamente certa una soluzione in prestito. Non è una cessione destinata a chiudersi nel giro di poche ore, ma già diverse società hanno bussato alla porta della Juventus per sondare questa possibilità: innanzitutto il Cagliari, che in questo momento è in pole, ma anche SPAL e Sampdoria.

Cessione in prestito molto probabile, quindi. Col giocatore che già al momento della firma col club bianconero ha concordato ingaggi diversi a seconda della permanenza alla Juventus o della sua cessione a titolo temporaneo.