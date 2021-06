tmw Lazio, documenti in mano a Sarri: manca solo la firma, i dettagli

Maurizio Sarri e la Lazio, affare sempre più in chiusura. Il tecnico ex Napoli e Juventus ha con se il contratto che lo legherà al club biancoceleste per le prossime due stagioni. Si tratta di un biennale con opzione per il terzo anno senza troppi vincoli. Ingaggio da 3,5 milioni il primo anno e il secondo a 3,5 più i bonus maturati nella prima stagione (fino ad arrivare a circa 4). Manca solo la sua firma. Sarri sta valutando le ultime formalità burocratiche. Possibile che la fumata bianca definitiva arrivi domani ma non è da escludere che il tecnico decida di firmare lunedì dopo il weekend passato lontano dai riflettori e dall’attenzione per la sua sempre più probabile avventura professionale. Ultimi dettagli, poi sarà ufficiale. Sarri-Lazio, avanti tutta...