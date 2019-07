TMW - Lazio-SPAL, stretta di mano e trattativa chiusa. Lazzari biancoceleste

Fonte: dall'inviato Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Murgia e sette milioni: si è conclusa in Lega Serie A la trattativa tra Lazio e SPAL per il trasferimento di Manuel Lazzari in biancoceleste. I due presidenti, Claudio Lotito e Walter Mattioli, hanno raggiunto l'accordo e lo hanno sancito con la classica "stretta di mano": in attesa dell'annuncio, Lazzari può considerarsi un nuovo giocatore della Lazio. Cinque anni di contratto per l'esterno, che lascia Ferrara dopo tre grandi stagioni che gli sono valse anche la Nazionale.