TMW - Lecce, il ds Meluso volerà a Maribor per chiudere per Zahovic

© foto di Marco Lezzi

Continua il pressing del Lecce per arrivare al sogno Luka Zahovic, punta del Maribor. Per arrivare al Nazionale sloveno, come già anticipato negli scorsi giorni, la società neo promossa in Serie A sarebbe pronta a offrire 3 milioni di euro. Nei prossimi giorni il ds Meluso sarà a Maribor per chiudere la trattativa dopo aver presentato l'offerta ufficiale agli sloveni.