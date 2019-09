TMW - Milan, Gazidis sui naming rights: "Presto per parlarne"

Fonte: dal nostro inviato Pietro Mazzara

Ivan Gazidis, ad del Milan, a margine della presentazione dei due progetti in corsa per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro ha parlato dei 'naming rights' del futuro nuovo impianto: “È presto per parlare di questo argomento. Riteniamo di avere un progetto entusiasmante, che sarà una nuova luce per milano e per il calcio italiano. Se vediamo in giro per il mondo, i migliori club hanno fondamenta solide”