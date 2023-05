tmw Montella: "La Roma in cui giocavo poteva vincere di più. Mourinho ha dato mentalità"

vedi letture

Tra i protagonisti dello scudetto del 2001, Vincenzo Montella parla nel corso della lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb (QUI PER LEGGERLA INTEGRALMENTE) della Roma attuale e dei suoi tempi:

"Mourinho sta facendo un grandissimo lavoro, portando mentalità vincente. A mio avviso vincere, qualsiasi competizione a qualsiasi livello, è la cosa più difficile. Loro lo hanno fatto l'anno scorso, sono vicini a un'altra finale e tanto di cappello. La Roma rappresenta per me la seconda casa, vivo a Roma dal 1999, i miei figli sono diventati romanisti".

Quella Roma avrebbe potuto vincere molto di più

"Senza dubbio. Quando abbiamo vinto lo scudetto nell'anno successivo eravamo ancora più forti dell'anno prima con avversari ancora meno forti dell'anno precedente. È un rammarico non aver vinto ancora in Italia e non esserci avvicinati a vincere a livello internazionale. Una città come Roma, un tifo come quello della Roma non può vincere ogni 20 anni. Gli auguro il meglio per il futuro".